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4 листопада 2024, 13:15

NovaPay відкриватиме рахунки юридичним особам

Відтепер українські компанії можуть відкрити рахунок у NovaPay. Його відкриття і обслуговування, всі платежі та перекази — безкоштовні. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відтепер українські компанії можуть відкрити рахунок у NovaPay.

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Що відомо

Разом із відкритим рахунком кожен клієнт одразу отримує персонального менеджера і особистий бізнес-кабінет із широким функціоналом:

  • віддаленим керуванням рахунком — для керівника та довірених осіб;
  • мультикабінетом для роботи з групою компаній NOVA (Нова пошта);
  • платежами в гривні;
  • виписками, історією та шаблонами, візуванням платежів за звичними КЕП тощо.

Як відкрити рахунок

Для відкриття корпоративного рахунку новим клієнтам варто заповнити анкету на сайті і подати такі документи:

  • опитувальник;
  • реєстраційні документи;
  • ідентифікаційні дані розпорядників та документи, що підтверджують їхні повноваження;
  • договірна база.

Для діючих клієнтів Нової пошти і NovaPay діє спрощена процедура відкриття рахунків.

Нагадаємо

Влітку NovaPay розширив функціонал для ФОПів. Підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок онлайн у застосунку NovaPay, безкоштовно випустити віртуальну бізнес-картку, призначати довірених осіб, знімати та вносити готівку за штрих-кодом у відділеннях Нової пошти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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0
torn
torn
4 листопада 2024, 14:29
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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0
Три літри
Три літри
4 листопада 2024, 14:53
#
Знов ця маячня.

А банк хіба забеспечує пересилання готівки з одного краї в інший? Спробуй прийти в банк і відправити гроші на рахунок в другому банку через касу.
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0
torn
torn
4 листопада 2024, 14:48
#
НБУ сейчас выдал предписание почтовым операторам, что бизнес работал только через зачисление наложенных платежей на расчетный счет, так вот чтобы предпринимателю подписать об этом договор с Нова пей, они принудительно ему открывают счет у себя и по умолчанию оплаты зачисляют на этот счет, даже если счет уже есть в другом банке. Без открытия счета в Нова пей подписать договор на зачисление оплат невозможно. А потом менеджеры Нова пей настоятельно просят и уговаривают пользоваться этим счетом. Интересно, как это выглядит с точки зрения антимонопольного законодательства? Банки знают, что Нова пей уводит их клиентов?
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0
Три літри
Три літри
4 листопада 2024, 14:54
#
Новина про те що юридични особи лише тепер зможуть відкривати рахунки в Новапей, а ти знов пишеш маячню про те що Новапей когось примушує вже роки.
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0
torn
torn
4 листопада 2024, 15:03
#
Зачем вы комментируете то, в чем не имеете малейшего представления? И попрошу вас больше не «тыкать» в мой адрес.
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0
Три літри
Три літри
4 листопада 2024, 15:33
#
Ну то розкажіть де у Нової пошти ліцензія на відкриття рахунків. А я послухаю.
+
0
torn
torn
4 листопада 2024, 15:40
#
С начала мая прошлого года — https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/11288
+
0
Три літри
Три літри
4 листопада 2024, 15:57
#
І що, вже в червні можна було відкрити рахунок в Новапей?
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