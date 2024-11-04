Відтепер українські компанії можуть відкрити рахунок у NovaPay. Його відкриття і обслуговування, всі платежі та перекази — безкоштовні. Про це йдеться у повідомленні компанії.
4 листопада 2024, 13:15
NovaPay відкриватиме рахунки юридичним особам
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Що відомо
Разом із відкритим рахунком кожен клієнт одразу отримує персонального менеджера і особистий бізнес-кабінет із широким функціоналом:
- віддаленим керуванням рахунком — для керівника та довірених осіб;
- мультикабінетом для роботи з групою компаній NOVA (Нова пошта);
- платежами в гривні;
- виписками, історією та шаблонами, візуванням платежів за звичними КЕП тощо.
Як відкрити рахунок
Для відкриття корпоративного рахунку новим клієнтам варто заповнити анкету на сайті і подати такі документи:
- опитувальник;
- реєстраційні документи;
- ідентифікаційні дані розпорядників та документи, що підтверджують їхні повноваження;
- договірна база.
Для діючих клієнтів Нової пошти і NovaPay діє спрощена процедура відкриття рахунків.
Нагадаємо
Влітку NovaPay розширив функціонал для ФОПів. Підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок онлайн у застосунку NovaPay, безкоштовно випустити віртуальну бізнес-картку, призначати довірених осіб, знімати та вносити готівку за штрих-кодом у відділеннях Нової пошти.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
А банк хіба забеспечує пересилання готівки з одного краї в інший? Спробуй прийти в банк і відправити гроші на рахунок в другому банку через касу.