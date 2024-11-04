NovaPay відкриватиме рахунки юридичним особам

Відтепер українські компанії можуть відкрити рахунок у NovaPay. Його відкриття і обслуговування, всі платежі та перекази — безкоштовні. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо

Разом із відкритим рахунком кожен клієнт одразу отримує персонального менеджера і особистий бізнес-кабінет із широким функціоналом:

віддаленим керуванням рахунком — для керівника та довірених осіб;

мультикабінетом для роботи з групою компаній NOVA (Нова пошта);

платежами в гривні;

виписками, історією та шаблонами, візуванням платежів за звичними КЕП тощо.

Як відкрити рахунок

Для відкриття корпоративного рахунку новим клієнтам варто заповнити анкету на сайті і подати такі документи:

опитувальник;

реєстраційні документи;

ідентифікаційні дані розпорядників та документи, що підтверджують їхні повноваження;

договірна база.

Для діючих клієнтів Нової пошти і NovaPay діє спрощена процедура відкриття рахунків.

Нагадаємо

Влітку NovaPay розширив функціонал для ФОПів. Підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок онлайн у застосунку NovaPay, безкоштовно випустити віртуальну бізнес-картку, призначати довірених осіб, знімати та вносити готівку за штрих-кодом у відділеннях Нової пошти.