USAID виділяє $1,8 мільйона на підтримку працевлаштування українців

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запускає нову ініціативу з бюджетом $1,8 мільйона для підтримки навчання та працевлаштування українців. Про це повідомило Міністерство економіки України .

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Що відомо

«USAID прагне сприяти економічному розвитку України через наші інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу», — наголосила директор Місії USAID в Україні Джулі Конен.

Зазначається, що ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку. Особлива увага приділяється молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам для реалізації їхнього потенціалу в найдинамічніших галузях економіки.

Передбачається також підтримка жінок у здобутті навичок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

«За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки», — підкреслила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма реалізується спільно з Міністерством економіки України та зосереджується на підготовці фахівців для критично важливих галузей відновлення країни — будівництва та логістики.

Ініціатива складається з восьми компонентів, кожен з бюджетом $230 000, та триватиме з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.

Компанії та організації можуть подавати заявки на участь в одному або декількох напрямках проєкту, які охоплюють розбудову HR-спільноти, підвищення кваліфікації фахівців, партнерство з приватним сектором та підтримку вразливих груп населення.