З початку року Ощадбанк видав фізичним особам кредитів на придбання автомобілів на загальну суму 3 мільярди гривень. Завдяки цьому більше 3300 клієнтів стали власниками новеньких авто, скориставшись спеціальними кредитними програмами банку.
Ощадбанк видав автокредитів на 3 млрд грн з початку 2024 року
Серед автомобільних брендів, що мають найбільший попит, лідирують TOYOTA, MAZDA та VOLKSWAGEN. Більшість позик (60%) видано за партнерськими програмами Ощаду з певними брендами, а мультибрендова програма «VIP Авто» залишається однією з найпривабливіших, охопивши близько 25% позичальників Ощадбанку.
Цьогоріч також помітне зростання середнього чека на автокредит до майже 1 мільйона гривень, що відображає не лише зростання вартості автомобілів, а й популярність програм Ощадбанку. Більшість клієнтів обирала кредити з високим початковим внеском (50−60%) та коротким терміном погашення від 24 до 36 місяців.
«Завдяки активному розвитку партнерських програм та якісному обслуговуванню Ощадбанк продовжує утримувати лідерські позиції у сфері автокредитування, задовольняючи потреби як нових, так і постійних клієнтів. Ми працюємо над тим, щоб наші умови і надалі залишались привабливими та конкурентними на ринку», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.
Сьогодні Ощадбанк пропонує кредитні програми з покращеними умовами на понад 25 автомобільних брендів, а мережа співпраці з партнерами налічує більше 500 дилерських центрів по всій Україні. За підсумками перших дев’яти місяців 2024 року частка ринку Ощаду в автокредитуванні для фізичних осіб становить 40%.
Детальніше з програмами автокредитування від Ощадбанку можна ознайомитись на офіційному сайті .
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