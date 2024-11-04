Ощадбанк видав автокредитів на 3 млрд грн з початку 2024 року

З початку року Ощадбанк видав фізичним особам кредитів на придбання автомобілів на загальну суму 3 мільярди гривень. Завдяки цьому більше 3300 клієнтів стали власниками новеньких авто, скориставшись спеціальними кредитними програмами банку.

Серед автомобільних брендів, що мають найбільший попит, лідирують TOYOTA, MAZDA та VOLKSWAGEN. Більшість позик (60%) видано за партнерськими програмами Ощаду з певними брендами, а мультибрендова програма «VIP Авто» залишається однією з найпривабливіших, охопивши близько 25% позичальників Ощадбанку.

Цьогоріч також помітне зростання середнього чека на автокредит до майже 1 мільйона гривень, що відображає не лише зростання вартості автомобілів, а й популярність програм Ощадбанку. Більшість клієнтів обирала кредити з високим початковим внеском (50−60%) та коротким терміном погашення від 24 до 36 місяців.

«Завдяки активному розвитку партнерських програм та якісному обслуговуванню Ощадбанк продовжує утримувати лідерські позиції у сфері автокредитування, задовольняючи потреби як нових, так і постійних клієнтів. Ми працюємо над тим, щоб наші умови і надалі залишались привабливими та конкурентними на ринку», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Сьогодні Ощадбанк пропонує кредитні програми з покращеними умовами на понад 25 автомобільних брендів, а мережа співпраці з партнерами налічує більше 500 дилерських центрів по всій Україні. За підсумками перших дев’яти місяців 2024 року частка ринку Ощаду в автокредитуванні для фізичних осіб становить 40%.

Детальніше з програмами автокредитування від Ощадбанку можна ознайомитись на офіційному сайті .