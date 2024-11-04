Курс валют на 4 листопада: долар у банках додав п'ять копійок, євро — 17 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу зріс на 4 копійки. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 9 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,54−41,59, євро — 45,15−45,34 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,33−41,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,02−45,03 грн/євро.

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