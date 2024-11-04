Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 700 390 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 листопада 2024, 8:15
Втрати ворога за 3 листопада: 1 300 російських окупантів, 11 танків та 93 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 700390 (+1300) осіб,
- танків — 9193 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 18538 (+15) од,
- артилерійських систем — 20121 (+35) од,
- РСЗВ — 1245 (+1) од,
- засоби ППО — 994 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18280 (+93),
- крилаті ракети — 2629 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28237 (+77) од,
- спеціальна техніка — 3587 (+3)
Джерело: Мінфін
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