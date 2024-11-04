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4 листопада 2024, 8:33

ЗМІ: Британський Jaguar Land Rover продав активи в росії російським топменеджерам

Британський автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) продав активи російського представництва (ТОВ «Ягуар Ленд Ровер») російським топ-менеджерам. Про це у суботу, 2 листопада, повідомили «Інтерфакс» та РБК з посиланням на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, пише DW.

Британський автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) продав активи російського представництва (ТОВ «Ягуар Ленд Ровер») російським топ-менеджерам.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За його даними, угоду було закрито 31 жовтня. Власником 100% частки стало «ВСКД Моторс», зареєстроване в москві наприкінці 2022 року. Його співвласниками з рівними частками є гендиректор Ягуар Ленд Ровер В'ячеслав Кузяков, директор з розвитку бізнесу Дмитро Овчаров, директор відділу післяпродажного обслуговування Сергій Скоробогатько, а також фінансовий та адміністративний директор Катерина Шаталова.

Jaguar Land Rover припинив постачання до росії у 2022 році

«Ягуар Ленд Ровер» було засновано у Москві в 2008 році. На початку 2022 року на тлі війни рф в Україні Jaguar Land Rover припинив постачання до росії, виручка компанії впала з 7,5 млрд до 1,5 млрд рублів у 2023 році.

Чистий збиток «Ягуар Ленд Ровер» у 2022 році перевищив 1 млрд рублів, у 2023 році — склав 560 млн рублів.

Нагадаємо

Британський Jaguar Land Rover належить індійській Tata Group. У березні 2022 року Євросоюз заборонив експорт до росії люксових автомобілів дорожче 50 тис. євро.

На тлі нарощування санкцій проти росії на ринку рф можуть закріпитися нові автомобільні бренди. Зокрема, в бюджетному сегменті попит можуть користуватися індійські машини від концерну Tata Motors, а також іранські від Iran Khodro і Saipa.

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Джерело: Мінфін
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