З початку повномасштабної агресії
Фонд гарантування продав проблемних активів на 7,6 мільярда грн від початку війни
З початку повномасштабної агресії
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«Найбільші надходження Фонд має від продажу активів. З початку повномасштабної агресії рф ціна реалізації становить 7,6 млрд грн. Найбільшу частку серед проданих активів становлять права вимоги за кредитами — 4,4 млрд грн, на другому місці нерухомість — 2,6 млрд грн, на третьому — інші активи та майнові права — 0,6 млрд грн», — зазначив Кульчицький.
Він нагадав, що Фонд забезпечує надходження коштів для розрахунків з кредиторами банків у ліквідації через реалізацію проблемної заборгованості на відкритих торгах, реструктуризацію кредитів, претензійно-позовну роботу та стягнення з рф збитків, заподіяних банкам.
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