В Україні запускають пілотний проєкт 5G-зв’язку

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Пілотний проєкт триватиме два роки у двох етапах та охопить три міста. Мета — перевірити сумісність 5G з військовим обладнанням. Цим займуться НКЕК та Український державний центр радіочастот.

5G здатен передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях. За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.

Крім того, нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694−862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку.