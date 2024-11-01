Акції Boeing зростають на тлі пропозиції про підняття зарплати

Акції Boeing зросли на 2% після того, як американський авіабудівник підвищив заробітну плату близько 33 000 страйкарів, що стало останньою спробою припинити руйнівний страйк після того, як працівники відхилили дві попередні пропозиції. Про це повідомляє Reuters.

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У понеділок працівники голосуватимуть за пропозицію, яка передбачає підвищення заробітної плати до 38% протягом чотирьох років з 35% раніше, а також пропонує покращений бонус при підписанні контракту, але не задовольняє їхню ключову вимогу — повернення до пенсійної системи з визначеними виплатами.

Зазначається, що наразі не зрозуміло, як проголосують працівники, оскільки нова пропозиція викликала неоднозначну реакцію.

Семитижневий страйк зупинив виробництво найбільш продаваних літаків Boeing 737 MAX, а також широкофюзеляжних 767 і 777, що призвело до збитків авіабудівника у розмірі 6 млрд дол у третьому кварталі і ускладнило зусилля генерального директора Келлі Ортберг з відновлення виробництва.