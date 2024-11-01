У жовтні біткоїн зріс на майже 11%, з початку року прибуток Tether склав $7,7 млрд: що нового

У жовтні біткоїн зріс на 10,8%, Ethereum просів на 3,4%

У жовтні 2024 року біткоїн продемонстрував зростання на 10,76%, Ethereum відзначився просіданням на 3,4%. Про це свідчать дані CoinGlass.

Жовтень є позитивним місяцем для першої криптовалюти. Біткоїн закривав його «у плюсі» останні шість разів, найбільше зростання було у 2013 році — 60,79%.

На початку жовтня BTC опускався до $59 000, проте вже вкінці жовтня зріс вище $73 000. На момент написання новини біткоїн торгується близько $69 400.

Ethereum закрив жовтень «у мінусі» вперше за шість місяців. У 2023 році актив продемонстрував зростання на 8,69% за цей період.

На початку місяця Ethereum торгувався поблизу $2 300, згодом курс активу відновлювався до $2 700. На момент написання новини торгується поблизу $2 500.

За дев’ять місяців року прибуток Tether склав $7,7 мільярда

У третьому кварталі 2024 року чистий прибуток компанії Tether, емітента USDT, склав $2,5 млрд, за дев’ять місяців — $7,7 млрд. Про це свідчить новий звіт компанії.

Зазначається, що у третьому кварталі 2024 року обсяг USDT в обігу досяг майже $120 млрд. Це новий історичний максимум. При цьому з січня показник зріс на 30%.

Загальні резерви USDT досягли $125,4 млрд. З них $102,5 млрд припадає на облігації Казначейства США (T-bills), включаючи угоди про зворотний викуп (РЕПО).

Компанія підкреслила, що входить до числа найбільших власників цих цінних паперів. Якби Tether була дивною, то перебувала б на 18 місці у світі за кількістю T-bills, заявили в організації.

Інвестиції Tether у третьому кварталі 2024 року сягнули $7,7 млрд. Вони охоплюють такі сфери, як майнінг, енергоносії, ШІ, освіта.

Також компанія зазначила, що її інвестиційний підрозділ контролює 7100 BTC, що не є частиною резерву. Ціна закупівлі цих криптоактивів не розкривається.

Чанпен Чжао вперше після звільнення виступив на публіці

Колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао вперше з моменту свого звільнення з в’язниці з’явився на публіці. Підприємець виступив на заході Binance Blockchain Week і обговорив з його учасниками різні теми. Про це повідомляє Incrypted.

Ексглава біржі поділився з присутніми досвідом, який він отримав у виправній установі США. За його словами, в таких місцях людина починає гостро відчувати брак того, що їй необхідно найбільше. У його випадку — комунікація з людьми та спільнотою.

Чжао розповів, що під час відбування терміну кілька охоронців просили його дати рекомендації щодо придбання криптовалюти. Вони хотіли дізнатися, в які саме активи варто вкладати кошти, зазначив підприємець.

Він також поділився думкою щодо теми регулювання криптовалютного сегмента. Ексглава Binance відзначив помітний прогрес у цій справі по всьому світу. Він упевнений, що зрушення на краще відбувається паралельно з прийняттям цифрових активів на вищому політичному рівні.

«Загалом (питання регулювання) рухається в дуже позитивному напрямку… На початку червня 2024 року Дональд Трамп виступає за криптовалюти. До кінця червня обидві партії говорять про криптовалюти. А я все ще сиджу у в’язниці та думаю, що ж, чорт забирай, сталося?», — розповів Чжао.

Він відмовився обговорювати можливий результат майбутніх президентських виборів у США. Однак він приділив увагу європейському регламенту з регулювання криптоактивів MiCA. На думку Чжао, цей документ може стати основою для формування глобальної нормативно-правової бази для індустрії.

У третьому кварталі Reddit продала біткоїни та Ethereum на майже $7 мільйонів

Компанія Reddit опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2024 року. З нього випливає, що за цей період соціальна платформа продала біткоїн та Ethereum на $6,86 млн, проте прибуток від угоди назвали несуттєвим.

Крім того, у документі зазначається, що компанія реалізувала більшу частину свого криптовалютного портфеля.

«Ми зберігаємо криптовалюти та експериментуємо з технологією блокчейн, і можемо робити це в майбутньому, що може призвести до ризиків і додаткових податкових, юридичних і регулятивних вимог», — йдеться в повідомленні.

Також у Reddit зазначили, що продовжують купувати Ethereum та POL (раніше Matic) «як форму оплати для продажу певних віртуальних товарів».

Крім того, у компанії зазначили, що криптоактиви, криптовалютні біржі та інші сервіси піддаються ризикам, що пов’язані із кібербезпекою, хакерськими атаками та технологічним застарінням.

«Хоча ми вважаємо, що криптовалюти та технологія блокчейну мають значний потенціал, їх популярність і поширеність є відносно недавньою тенденцією, і чи будуть криптоактиви та технологія блокчейн продовжувати прийматися споживачами та підприємствами в довгостроковій перспективі, невідомо», — йдеться у звіті.

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