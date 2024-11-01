У ChatGPT з'явилась нова функція пошуку

OpenAI додала набір нових функцій пошуку до своєї популярної великої мовної моделі ChatGPT, вирішивши інтегрувати цю функцію в чат-бот замість запуску окремого продукту, пише Reuters.

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OpenAI заявила, що нова функція в ChatGPT обиратиме пошук в інтернеті на основі запитів користувачів і надаватиме швидкі та своєчасні відповіді з посиланнями на відповідні веб-джерела.

«Пошук ChatGPT використовує сторонніх постачальників пошуку, а також контент, наданий безпосередньо нашими партнерами, для надання інформації, яку шукають користувачі», — йдеться у повідомленні OpenAI.

За словами представників стартапу, пошукова модель є допрацьованою версією GPT-4o, додавши, що всі користувачі ChatGPT Plus і Team отримають доступ до неї в четвер, 31 жовтня.

Корпоративні та освітні клієнти зможуть отримати доступ до цих функцій протягом найближчих тижнів, а для безкоштовних користувачів вони стануть доступними протягом найближчих місяців.