Курс валют на 1 листопада: долар у банках подешевшав на п'ять копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро у покупці знизився на 6 копійок, а у продажу не змінився.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,19 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,44−41,50, євро — 45,05−45,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,19−41,23 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,78−44,81 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту