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1 листопада 2024, 9:33

Третій квартал став найгіршим для експорту IT-послуг

Третій квартал 2024 року показав себе найгірше цьогоріч. Він приніс українській економіці $1,6 млрд, що на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також його показники на 2,8% або ж $46 млн менші ніж у попередньому кварталі. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє спільнота IT-компаній Lviv IT Cluster.

Третій квартал 2024 року показав себе найгірше цьогоріч.
Фото: freepik.com

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У вересні цього року обсяг IT-експорту збільшився на 2,4% і становив $519 млн. Українській економіці це принесло на $12 млн більше у порівнянні з серпнем 2024 року.

Загалом, за 9 місяців поточного року сукупна експортний виторг ІТ-послуг становить $4,8 млрд. Це на 4,9% менше ніж за аналогічний період 2023 року, що у доларовому еквіваленті становить $244 млн.

Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у вересні 2024 року склала 38,1%. Це на 1,1% більше порівняно з серпнем. Також це на 2,5% менше ніж за аналогічний період минулого року. Тоді частка комп’ютерних послуг складала 40,6% від експорту усіх послуг.

Загальна експортний виторг усіх послуг України у вересні цьогоріч склав $1,36 млрд, що на $9 млн або ж 1% менше порівняно з серпнем. У порівнянні з 2023 роком, експорт усіх послуг за перші три квартали збільшився на 5,7%, що складає $680 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
asdf2024
asdf2024
1 листопада 2024, 9:57
#
Это госкомпании чтоль. Потому что деньги частных компаний это деньги частных компаний.
+
+15
Riojas
Riojas
1 листопада 2024, 10:15
#
Министр цифровой трансформации, привет. В отрасли все в порядке, потерь нет? Слишком занят казино и закупкой дронов? Ничего, ещё зима впереди
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