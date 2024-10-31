До закриття міжбанку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 3 копійки.
31 жовтня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 31 жовтня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 31 жовтня
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Закриття 31 жовтня
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Зміни
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41,22/41,24
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41,19/41,23
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3/1
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44,77/44,77
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44,77/44,80
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0/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 44,66 грн, а продають за 45,19 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,48, євро — 45,05−45,18 грн.
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Джерело: Мінфін
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