Інфляція у Франції у жовтні прискорилася до 1,5%

У жовтні 2024 року споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, збільшились на 1,5% у річному вираженні, за попередніми даними Національного статистичного управління Insee.

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Зростання інфляції

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно із вереснем, коли ціни зросли на 1,4%.

Консенсус-прогноз аналітиків, підготовлений Trading Economics, також передбачав прискорення до 1,5%.

Як змінилися ціни

Споживчі ціни у жовтні підвищилися на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, коли вони зменшились на 1,3%.

Ціни, розраховані за французькими стандартами, у жовтні зросли на 1,2% у річному вираженні та на 0,2% у помісячному.

У вересні споживчі ціни, розраховані за французькими стандартами, піднялися на мінімальні з березня 2021 1,1% рік до року і знизилися на 1,3% місяць до місяця.

Інфляція у сфері послуг у жовтні сповільнилася до 2,2% з 2,4%, зростання вартості продуктів харчування прискорилося до 0,6% з 0,5%, тютюнових виробів — залишилося на рівні 8,7%.

Ціни на енергоносії знизилися на 2% після спаду на 3,3% у вересні, промислові товари подешевшали на 0,2% (-0,3% на місяць раніше).