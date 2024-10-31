У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
31 жовтня 2024, 12:16
Валютні ризики значно зростуть: Що буде з курсом долара та євро у листопаді (відео)
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Джерело: Мінфін
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