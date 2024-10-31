Курс валют на 31 жовтня: долар в банках подешевшав на п'ять копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі та у продажу не змінився. Євро додало 5 копійок у купівлі та втратило 5 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,50, євро — 45,05−45,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,22−41,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,77−44,77 грн/євро.

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