У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу.
31 жовтня 2024, 10:40
Курс валют на 31 жовтня: долар в банках подешевшав на п'ять копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у купівлі та у продажу не змінився. Євро додало 5 копійок у купівлі та втратило 5 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,50, євро — 45,05−45,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,22−41,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,77−44,77 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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