Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1310 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 694 950 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 жовтня 2024, 8:19
Втрати ворога за 30 жовтня: ЗСУ відмінусували 1310 російських окупантів
Втрати ворога
- особового складу — близько 694950 (+1310) осіб,
- танків — 9156 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 18450 (+17) од,
- артилерійських систем — 20013 (+58) од,
- РСЗВ — 1243 (+1) од,
- засоби ППО — 994 (+8) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18063 (+84),
- крилаті ракети — 2627 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27961 (+121) од,
- спеціальна техніка — 3570 (+3)
Джерело: Мінфін
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