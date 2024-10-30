Головний фінансовий директор Флориди Джиммі Патроніс звернувся до Ради правління штату з проханням дослідити ризики й можливості інвестицій у цифрові активи, як засіб диверсифікації портфеля, зважаючи на потенціал біткоїна як «цифрового золота». Про це пише Cointelegraph.
30 жовтня 2024, 20:05
Флорида планує включити біткоїн до пенсійних фондів штату
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«Біткоїн може забезпечити надійне страхування від нестабільності інших активів», — написав Патроніс.
Фонд Флориди, у який входить й пенсійний фонд, управляє активами на суму близько $205 мільярдів.
У своєму листі Патроніс припустив, що можна спочатку створити пілотну програму інвестицій у цифрову валюту.
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Джерело: Мінфін
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