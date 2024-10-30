Три роки за розкрадання понад 100 мільйонів: Суд ухвалив вирок чиновнику Укрзалізниці

29 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та організатору злочину — представнику комерційної структури. За вироком суду, осіб визнано винуватими у зловживаннях, які завдали Укрзалізниці майже 103 млн грн збитків. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Деталі

На початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн грн.

Ба більше, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15−20 %, розцінками.

Вирок

ВАКС визнав представника комерційної структури винним та призначив йому п'ять років і п'ять місяців ув'язнення і заборону на три роки обіймати керівні посади.

Колишній посадовець Укрзалізниці отримав три роки один місяць позбавлення волі та аналогічну заборону.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов Укрзалізниці та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Зазначається, що вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Про кого йде мова

У Центрі протидії корупції заявили, що йдеться про ексначальника управління обліку нафтопродуктів філії Укрзалізниці Валерія Нікіфорова та представника ТОВ «Вог Аеро Джет» Анатолія Савича. Останній оголошений у міжнародний розшук.

Ще одним обвинуваченим у цій справі є колишній начальник філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці Віталій Цвігун, який зараз мобілізований. ВАКС виділив матеріали щодо нього в окреме провадження.

Цвігун також є обвинуваченим у справі, де фігурує депутат Полтавської облради і керівник обласного осередку Батьківщини Сергій Бєлашов. Їх обвинувачують в організації закупівлі газу для Укрзалізниці, що завдало збитків на 206 млн грн.