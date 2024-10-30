Акції Reddit зросли більш ніж удвічі з березневого IPO

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Що відбувається з акціями

Акції вже зросли більш ніж удвічі з березневого IPO. У середу, 30 жовтня, вони підросли на 25% на премаркеті після того, як продаж компанії та прогноз перевершили очікування аналітиків.

Папери вперше перевищили позначку $100 за штуку.

Онлайн-платформа стала публічною компанією у березні цього року. Сьогодні вона повідомила про продаж на суму $348,4 млн за три місяці, що закінчилися у вересні, що перевищує середню оцінку у $312,8 млн.

Нагадаємо

Reddit став публічним майже через два десятиліття після заснування сайту на основі форуму.

З весни платформа соціальних медіа інвестувала значні кошти у свій рекламний бізнес, намагаючись конкурувати з конкурентами Meta Platforms Inc. і Google Alphabet Inc. Наразі компанія запустила кілька нових форматів реклами, зокрема торгову та відеорекламу, а також уклала партнерські угоди щодо контенту з великими спортивними лігами, які, своєю чергою, можуть допомогти залучити рекламодавців.