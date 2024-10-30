Україна планує інтегруватися в європейський ринок праці

Кабінет Міністрів затвердив План заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES). Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Підготовка

Україна розпочинає підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС 2023 року.

«Ухвалений план є важливим кроком до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників. Підготовчі заходи, передбачені планом, спрямовані на забезпечення підґрунтя для приєднання до EURES», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про вивчення можливостей, пов’язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу.

Про EURES

На сьогодні EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі ЄС та Європейського Економічного Простору. Платформа містить понад 4 мільйони вакансій, є досить зручною та ефективною для роботодавців та шукачів роботи у Європі.

Наразі план заходів значною мірою спрямований на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії.

До того ж є низка питань, які потребують ретельного дослідження, щоб Україна ефективно доєдналася до мережі EURES: відповідність національної класифікації професій міжнародним та європейським нормам та стандартам, роль посередників на ринку праці, охоплення мережею EURES здобувачів освіти та стажистів тощо.