Аграрії з початку року отримали кредити на понад 86 мільярдів

З початку 2024 року 11 290 агрогосподарств отримали 86,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 7 293 господарств профінансовано більш ніж на 37,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.