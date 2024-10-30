З початку 2024 року 11 290 агрогосподарств отримали 86,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 7 293 господарств профінансовано більш ніж на 37,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Аграрії з початку року отримали кредити на понад 86 мільярдів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Області
За програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська — 4,7 млрд грн для 710 господарств;
- Вінницька — 3,2 млрд грн — для 726;
- Одеська — 3,1 млрд грн для 680;
- Кіровоградська — 2,9 млрд грн для 934;
- Харківська — 2,9 млрд грн для 434;
- Волинська — 2,2 млрд грн для 392;
- Дніпропетровська — 2,2 млрд грн для 471;
- Львівська — 2,2 млрд грн для 510.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 19,2 млрд грн виділено для 1 090 підприємств;
- Дніпропетровська — 6,1 млрд грн для 823;
- Кіровоградська — 5,8 млрд грн для 1 349;
- Вінницька — 5,4 млрд грн для 1 097;
- Черкаська — 5,3 млрд грн для 461;
- Львівська — 5 млрд грн для 724;
- Одеська — 5 млрд грн для 978;
- Тернопільська — 4,8 млрд грн для 426.
«Доступні кредити 5−7−9»
Пільгове фінансування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5−7−9» протягом 2024−2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
Коментарі