monobank розширить свій застосунок Expirenza на сферу послуг

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2024, 15:25

monobank розширить свій застосунок Expirenza на сферу послуг

monobank може розширити свій застосунок Expirenza на всю сферу послуг. Наразі він працює лише у закладах харчування. Про це розповів співзасновник необанку Олег Гороховський, передає Інтерфакс-Україна.

monobank може розширити свій застосунок Expirenza на всю сферу послуг.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми створювали цей сервіс насамперед для сфери закладів харчування, однак вибір за QR-кодом послуг і подальша оплата може бути застосована і в інших сферах, наприклад, у СПА або перукарні, просто треба дещо адаптувати під їхню специфіку», — розповів Гороховський на конференції ресторанних інновацій SALT (СІЛЬ) у Києві в понеділок.

Статистика

Згідно з аналітикою Expirenza by mono, кількість під'єднаних до платформи закладів харчування зросла від початку війни більш ніж удвічі, з 7420 у січні 2022 року до 16400 у вересні 2024 року. Лідирує за зростанням кількості закладів, гостей і витрат Яремче, де кількість закладів зросла на 161% із 2021 до 2024 року. До п’ятірки також входять Кам'янець-Подільський, Мукачево, Ужгород та Івано-Франківськ.

Тренди воєнного часу

Очікувано скоротилася кількість закладів і гостей у прифронтових містах. Найбільше падіння — у Херсоні, де кількість закладів зменшилася на 78%, кількість обслужених гостей — на 81%, виторг — на 87%. У п'ятірці міст, де найсильніше скоротилася активність — Чернігів, Черкаси, Запоріжжя та Харків.

Середній чек загалом по країні зріс із 522 грн у 2021 році до 643 грн — у 2024-му. На вересень 2024 року в кафе/фастфуді середній чек був 135 грн, на доставку 815 грн.

Тренди воєнного часу — значна кількість нових закладів громадського харчування відкривається поза межами великих міст, а рахунки більше оплачують жінки, а не чоловіки. Якщо у 2021 році 59% чеків було оплачено чоловіками, то 51% чеків у вересні-2024 — жінки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Bookkeeper, GuitarHero и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами