monobank розширить свій застосунок Expirenza на сферу послуг

monobank може розширити свій застосунок Expirenza на всю сферу послуг. Наразі він працює лише у закладах харчування. Про це розповів співзасновник необанку Олег Гороховський , передає Інтерфакс-Україна.

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«Ми створювали цей сервіс насамперед для сфери закладів харчування, однак вибір за QR-кодом послуг і подальша оплата може бути застосована і в інших сферах, наприклад, у СПА або перукарні, просто треба дещо адаптувати під їхню специфіку», — розповів Гороховський на конференції ресторанних інновацій SALT (СІЛЬ) у Києві в понеділок.

Статистика

Згідно з аналітикою Expirenza by mono, кількість під'єднаних до платформи закладів харчування зросла від початку війни більш ніж удвічі, з 7420 у січні 2022 року до 16400 у вересні 2024 року. Лідирує за зростанням кількості закладів, гостей і витрат Яремче, де кількість закладів зросла на 161% із 2021 до 2024 року. До п’ятірки також входять Кам'янець-Подільський, Мукачево, Ужгород та Івано-Франківськ.

Тренди воєнного часу

Очікувано скоротилася кількість закладів і гостей у прифронтових містах. Найбільше падіння — у Херсоні, де кількість закладів зменшилася на 78%, кількість обслужених гостей — на 81%, виторг — на 87%. У п'ятірці міст, де найсильніше скоротилася активність — Чернігів, Черкаси, Запоріжжя та Харків.

Середній чек загалом по країні зріс із 522 грн у 2021 році до 643 грн — у 2024-му. На вересень 2024 року в кафе/фастфуді середній чек був 135 грн, на доставку 815 грн.

Тренди воєнного часу — значна кількість нових закладів громадського харчування відкривається поза межами великих міст, а рахунки більше оплачують жінки, а не чоловіки. Якщо у 2021 році 59% чеків було оплачено чоловіками, то 51% чеків у вересні-2024 — жінки.