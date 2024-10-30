Зручні та вигідні міжнародні криптоплатежі з картою Bybit доступні в нових країнах

Bybit , друга криптовалютна біржа у світі за обсягом торгівлі, відкриває можливості обміну криптовалют у нових країнах за допомогою карти Bybit. Це черговий крок компанії на шляху до зручного зберігання та використання криптовалюти інвесторами.

Заявки на карту Bybit приймаються від клієнтів компанії Bybit Limited, яка отримала ліцензію від Комітету МФЦА з регулювання фінансових послуг у Казахстані. Це буде перший продукт у співпраці з S1LKPAY, сертифікованим учасником платіжної мережі Mastercard та постачальником рішень «Банківське обслуговування як послуга» (BaaS) і «Карта як послуга» (CaaS). Після отримання повної ліцензії у вересні Bybit Limited (МФЦА) випустила передплачену карту для міжнародних клієнтів.

На честь запуску карти всі кваліфіковані користувачі, які зареєструвалися в промоакції, протягом певного часу отримуватимуть кешбек 10% (до 600 USD). Карта Bybit впроваджує криптовалюту у повсякденне життя і дозволяє розраховуватися нею всюди, де приймають Mastercard.

У 2024 році карта Bybit освоювала нові світові ринки і тепер доступна в різних регіонах на чотирьох континентах.

«Мета Bybit — усунути розрив між цифровими активами клієнтів і їхніми реальними потребами. Карта Bybit продовжує набирати популярність і вже вважається надійним та зручним рішенням для криптоплатежів. Ми раді, що все більше користувачів приєднується до світу криптовалют, і плануємо представити більше винагород та