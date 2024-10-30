Bybit, друга криптовалютна біржа у світі за обсягом торгівлі, відкриває можливості обміну криптовалют у нових країнах за допомогою карти Bybit. Це черговий крок компанії на шляху до зручного зберігання та використання криптовалюти інвесторами.
Зручні та вигідні міжнародні криптоплатежі з картою Bybit доступні в нових країнах
Заявки на карту Bybit приймаються від клієнтів компанії Bybit Limited, яка отримала ліцензію від Комітету МФЦА з регулювання фінансових послуг у Казахстані. Це буде перший продукт у співпраці з S1LKPAY, сертифікованим учасником платіжної мережі Mastercard та постачальником рішень «Банківське обслуговування як послуга» (BaaS) і «Карта як послуга» (CaaS). Після отримання повної ліцензії у вересні Bybit Limited (МФЦА) випустила передплачену карту для міжнародних клієнтів.
На честь запуску карти всі кваліфіковані користувачі, які зареєструвалися в промоакції, протягом певного часу отримуватимуть кешбек 10% (до 600 USD). Карта Bybit впроваджує криптовалюту у повсякденне життя і дозволяє розраховуватися нею всюди, де приймають Mastercard.
У 2024 році карта Bybit освоювала нові світові ринки і тепер доступна в різних регіонах на чотирьох континентах.
«Мета Bybit — усунути розрив між цифровими активами клієнтів і їхніми реальними потребами. Карта Bybit продовжує набирати популярність і вже вважається надійним та зручним рішенням для криптоплатежів. Ми раді, що все більше користувачів приєднується до світу криптовалют, і плануємо представити більше винагород та
можливостей у найближчому майбутньому", — Джоан Хан, директор з продажу та маркетингу Bybit.
«S1LKPAY — це перший у регіоні продукт, що дозволяє використовувати передові технології оплати цифровими активами. У співпраці з Bybit ми об'єднуємо сильні сторони для забезпечення більш безпечних, зручних та швидких транзакцій за картою Bybit. Разом ми встановлюємо новий стандарт інновацій та включення у фінансову сферу регіону», — Гані Узбеков, засновник та CEO S1LKPAY.
Основні переваги карти Bybit:
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Безкоштовна віртуальна карта: віртуальна карта Bybit має нульові комісії
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Відсутність прихованих комісій: немає щорічних та щомісячних комісій
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Привабливі винагороди: під час промоакції можна отримати до $600 у винагородах та кешбек 10%, а також знижки 2−10% та APY до 8%
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Миттєвий доступ: віртуальною картою можна користуватися відразу
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Широкий вибір цифрових активів: карта Bybit підтримує USDT, BTC, ETH та інші активи.
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