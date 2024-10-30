ЦБ Бангладеш звинуватив колишнє керівництво країни в крадіжці $17 млрд із банків

Новий голова центрального банку Бангладеш звинуватив магнатів, пов'язаних із поваленим режимом колишнього прем'єр-міністра країни Шейх Хасіни, у виведенні $17 млрд із банківського сектора в період її правління. Про це призначений у серпні глава Ц Б Ахсан Мансур заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

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Що відомо

За його твердженням, близькі до оточення Шейх Хасін бізнесмени та агенти військової розвідки DGFI сприяли незаконним захопленням банків і виводили величезні суми з фінансової системи країни з використанням кредитів та завищених цін на імпорт.

Так, зокрема, Мухаммед Сайфул Алам і заснована ним група компаній S Alam, одна з найбільших промислово-фінансових груп у Бангладеш, «викачали» щонайменше $10 млрд із банків, якими вони заволоділи за підтримки DGFI, стверджує Мансур, колишній співробітник Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Це найбільше пограбування банків за будь-якими міжнародними стандартами, — сказав чиновник виданню. — Такого масштабу не було ніде, і це спонсорувалося державою, і це не могло статися без того, щоб люди зі спецслужб не приставили зброю (до голів колишніх керівників банків — FT)».

За заявою Мансура, високопоставлені керівники банківських груп та акціонери, пов'язані з оточенням Шейх Хасіни, зазнавали примусу з боку агентів DGFI: їх змушували підписувати відмови від акцій і видавати кредити самим собі. Керівників банків нібито викрадали з будинків, погрожували їм та змушували передавати контроль над банками групі S Alam. Загалом у такий спосіб постраждало понад десяток банків країни.

У заяві, опублікованій юридичною фірмою Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan від імені Сайфула Алама, S Alam Group заявила, що в твердженнях Мансура немає правди. З DGFI виданню зв'язатися не вдалося. Сама Шейх Хасіна в серпні втікла до Індії, нині її місцезнаходження невідоме.

Тимчасовий уряд Бангладеш на чолі з лауреатом Нобелівської премії миру Мухаммадом Юнусом, який прийшов до влади після втечі Хасіни, неодноразово присягався повернути кошти, які, як він стверджує, незаконно привласнили представники режиму та їхні соратники.

Нове керівництво країни планує провести аудит близько дюжини збанкрутілих банків, щоб зібрати докази та використовувати їх у судах на національному та міжнародному рівнях. Також Центральний банк Бангладеш має намір продати частки в постраждалих банках «якісним національним або міжнародним стратегічним інвесторам», щоб їх рекапіталізувати.

Регулятор також планує створити фірму управління активами для управління або продажу проблемних активів кредитних організацій.

Нагадаємо

Шейх Хасіна знаходилася при владі в Бангладеш, країні з населенням 170 млн осіб і другим за величиною експортером одягу у світі протягом двох десятиліть.

FT нагадує, що її правління було затьмарене звинуваченнями в корупції, підтасовуванні результатів голосування та тортурах політичних опонентів.