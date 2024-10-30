Україна та росія ведуть переговори про припинення ударів по енергооб'єктах — Financial Times

Україна та росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. Про це повідомляє Financial Times.

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Київ хоче відновити переговори з рф за посередництва Катару, які у серпні були близькі до угоди, але зірвалися після вторгнення України у Курську область, повідомили джерела видання, серед яких високопосадовці.

«Зараз йдуть переговори щодо енергетичних об'єктів», — сказав дипломат, поінформований про переговори.

Президент України Володимир Зеленський цього місяця заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність росії до більш широких мирних переговорів.

За словами високопоставленого українського чиновника, Москва та Київ останніми тижнями вже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в рамках домовленості, досягнутої їхніми розвідувальними службами.

Україна і росія раніше погодилися, що припинення атак на електромережу України та потужності рф з переробки нафти є в їхніх взаємних інтересах.

Проте російський диктатор Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять ЗСУ з Курської області, де вони досі контролюють близько 600 квадратних кілометрів території. Про це заявив колишній високопоставлений кремлівський чиновник, обізнаний з ходом переговорів.

«Поки (українці) топчуть землю в Курську, Путін буде бити по енергетичній інфраструктурі Зеленського», — сказало джерело.

Проте Україна планує продовжувати удари по енергетичних об'єктах рф, зокрема по нафтопереробних заводах, щоб чинити тиск на росію для продовження переговорів, повідомив високопоставлений український чиновник.

Окрім здатності Києва завдавати ударів на великі відстані, що дозволяє уражати енергетичні та військові об'єкти всередині росії, «у нас небагато важелів впливу, щоб змусити росіян вести переговори», додав він.

Зазначається, що вторгнення у Курську область призвело до того, що Москва відмовилася від попереднього раунду переговорів у серпні, коли офіційні особи почали планувати очну зустріч у Досі.

Катар розпочав посередництво у цих переговорах у червні після того, як Зеленський провів мирний саміт у Швейцарії, куди росію не запросили.

Інші спроби укласти угоду також раніше зазнавали невдач. Чотири українські чиновники повідомили Financial Times, що Київ і Москва минулої осені досягли «мовчазної домовленості» не атакувати енергетичні об'єкти один одного.

Як результат, росія взимку утрималася від масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України, які проводила у 2022−2023 роках, за словами двох українських чиновників та особи, обізнаної з ситуацією у Вашингтоні.

Ця домовленість мала прокласти шлях до офіційної угоди, зазначають джерела.

Проте в лютому і березні цього року Київ поновив атаки безпілотниками на російські нафтові об'єкти, намагаючись посилити тиск на Москву після невдалої контрнаступальної операції 2023 року.

Незважаючи на попередження Білого дому припинити удари, Київ продовжив, і Москва вирішила, що мовчазна домовленість була порушена, повідомляють джерела.

У відповідь росія посилила удари, завдаючи ракетних атак по електростанціях в Україні, включно з Трипільською ТЕС за 40 км від Києва, яка була повністю знищена.

У межах української кампанії з початку 2024 року було уражено щонайменше 9 з 32 основних нафтопереробних заводів росії.

Сергій Вакуленко з Carnegie Russia Eurasia Center повідомив, що під час піку атак у травні було уражено 17% російських потужностей з переробки нафти, хоча більшу частину з них вже відновлено.

росія експортує відносно невелику кількість нафтопродуктів, а її переробні потужності більш ніж удвічі перевищують потреби у паливі всередині країни.

Реакція росії на атаки Києва тимчасово занурила більшу частину України в темряву і скоротила потужності енергогенерації на 9 ГВт — половину того, що Україні було потрібно минулого року для проходження зими. Києву поки що не вдалося повністю відновити ці потужності.

Минулого тижня Путін заявив, що росія готова розглянути «будь-які варіанти мирних угод, що ґрунтуються на реаліях на місцях».

Раніше він вимагав, щоб Україна передала під повний контроль чотири прифронтові регіони, які Москва контролює лише частково, а також повне скасування західних санкцій. Україна вважає ці умови неприйнятними для будь-яких потенційних мирних переговорів.

Путін повідомив, що Туреччина, яка допомагала в посередництві для припинення війни навесні 2022 року, нещодавно запропонувала нові мирні ініціативи, які Україна одразу відкинула.

«Очевидно, вони ще не готові. М’яч на їхньому боці», — сказав російський диктатор.