Visa співпрацює з Coinbase для запуску криптовалютних платежів через дебетові картки

Платіжний гігант Visa та криптовалютна платформа Coinbase співпрацюють, щоб запропонувати клієнтам з відповідними дебетовими картками можливість миттєво купувати цифрові активи. Про це пише Cointelegraph.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це дасть користувачам

Користувачі Visa з відповідними дебетовими картками зможуть поповнювати і знімати кошти зі своїх рахунків на криптовалютній біржі Coinbase.

«Coinbase вже має мільйони користувачів з дебетовими картками, підключеними до їхніх рахунків», — йдеться в повідомленні Visa.

Кошти на рахунках клієнтів зі США та ЄС з’являтимуться миттєво, наголосили у Visa. Користувачі Coinbase також зможуть купувати криптовалюту на платформі за допомогою відповідної дебетової картки Visa і виводити кошти з біржі на банківський рахунок в режимі реального часу — залежно від банку та регіону.

Нагадаємо

Visa вже тривалий час співпрацює з Coinbase, обслуговуючи її криптовалютні платіжні картки, які дають користувачам можливість витрачати цифрові активи через мережу її постачальників.