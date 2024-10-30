На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Його ціна — понад $30 млн. Про це пише Укравтопром.
30 жовтня 2024, 11:10
Топ-10 найдорожчих у світі автомобілів: Які авто потрапили до списку
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Топ-10 найдорожчих у світі авто
- Rolls Royce Rose Noire Droptail — $32 млн;
- Rolls Royce Boat Tail — $28 млн;
- Pagani Zonda HP Barchetta — $18,5 млн;
- Bugatti La Voiture Noire — $16 млн;
- Rolls-Royce Sweptail — $12,8 млн;
- Bugatti Centodieci — $9 млн;
- Mercedes-Maybach Exelero — $8 млн;
- Pagani Codalunga — $7,4 млн;
- Pagani Huayra Imola Roadster — $6 млн;
- Bugatti Divo — $5,8 млн.
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Джерело: Мінфін
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