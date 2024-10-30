У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі, а у продажу втратив 4 копійки. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі та у продажу.
30 жовтня 2024, 10:41
Курс валют на 30 жовтня: євро та долар в банках подешевшали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у купівлі та у продажу втратив 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та втратило 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,61 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,15 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,48−41,55, євро — 45,00−45,16 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,32−41,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,72−44,73 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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