Курс валют на 30 жовтня: євро та долар в банках подешевшали

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі та у продажу втратив 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та втратило 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,61 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,48−41,55, євро — 45,00−45,16 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,32−41,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,72−44,73 грн/євро.

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