​В Україні запускають Sandbox для стартапів зі штучного інтелекту та блокчейну

Уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox — інструмента, який дає змогу компаніям пілотувати та розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

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Що отримають стартапи

Українські стартапи зможуть отримати повний аудит, а також індивідуальні консультації та рекомендації від експертів, щоб створювати й розвивати продукти в умовах невизначеного законодавства.

Для кого проєкт

Sandbox буде створений для компаній, які запускають високотехнологічні продукти, що можуть бути використані у сферах цифрової економіки, публічних послуг, охорони здоров’я, біотехнологій, агросектору, освіти та науки, оборони тощо. При цьому такі продукти мають використовувати технологію штучного інтелекту чи блокчейн.

Схожий підхід уже успішно працює в Сінгапурі, Японії, Іспанії, Великобританії та інших країнах, зазначає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Максимальна підтримка високотехнологічних стартапів допоможе зупинити відтік талантів з країни, а ця проблема зараз критична для нас. Стартапи через сайт Фонду розвитку інновацій подаватимуть заявку, проходитимуть аудит продукту й отримуватимуть детальні консультації від юристів, технічних фахівців, бізнес-аналітиків тощо», — додає глава Мінцифри.

Наразі програма діятиме протягом двох років, до кінця 2026 року, проте в майбутньому Sandbox може стати постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.