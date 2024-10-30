Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 692 080 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 жовтня 2024, 8:15
Втрати ворога за 30 жовтня: ЗСУ відмінусували 1 560 російських окупантів
Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 693640 (+1560) осіб / persons,
- танків / tanks — 9137 (+8) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs — 18433 (+29) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 19955 (+38) од,
- РСЗВ / MLRS — 1242 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems — 986 (+2) од,
- літаків / aircraft — 369(+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 17979 (+40),
- крилаті ракети / cruise missiles — 2625 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 27840 (+91) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 3567 (+1)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Хоч ти пусти його в Європу.
Де треба діяти розумом,
Він напружує тільки ж…пу.
І тому-то на Русі
Заповідано аж Мономахом:
„Зв'язатися Боже збав!
З трьома — жидом, хохлом і ляхом“.
Підступний *** , хоч і сліпий,
Чванливий лях — гірше бл…і,
Хохол ж з'їсть з тобою хліб
І тут же в суп тобі нагадит».