НБУ анулював ліцензії п’ятьом небанківським фінустановам

Національний банк анулював п’ятьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ, ще чотирьом — погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Анулювання ліцензій

На підставі власних заяв анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «Інвестиційна Незалежна Група» — з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «Лізингфінанс», ТОВ «Фінкар» — з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

В «ФК «Кредитонлайн», ТОВ «ФК «Артеміда-Ф» — з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Також дані компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Зміни обсягу ліцензій

Надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії на підставі власних заяв:

ТОВ «ФК «Брайт-К» — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «Фард Стандарт» — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Інвент» та ТОВ «ФК «Паблік Фінанс» — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність дані фінансової компанії ТОВ «ФК «Брайт-К», ТОВ «ФК «Інвент» та ТОВ «ФК «Паблік Фінанс» матимуть право здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг, ТОВ «Фард Стандарт» — надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 жовтня 2024 року.