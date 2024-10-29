До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
29 жовтня 2024, 17:40
Курс валют на вечір 29 жовтня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 29 жовтня
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Закриття 29 жовтня
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Зміни
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41,40/41,42
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41,32/41,35
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8 /7
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44,76/44,77
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44,64/44,66
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12/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 44,65 грн, а продають за 45,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,57, євро — 45,00−45,17 грн.
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Джерело: Мінфін
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