Співзасновник Ethereum пожертвував Україні понад $1 млн

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін пожертвував понад $1 млн чотирьом українським благодійним організаціям. Про це розповів співзасновник Limitless Labs Рев Міллер у Х.

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Деталі

Бутерін задонатив 400 ETH таким організаціям як Crystal Hearts, Polymath-Kids та United Humanitarian Front, за даними Etherscan.

Організацію Polymath-Kids родина Бутеріна підтримує регулярно.

Серед організацій, що отримали донат, — благодійний фонд «Крила Справедливості». Він допомагає на фронті з дронами, а також займається порятунком людей та тварин.

Ставлення до України

Віталік Бутерін має російське коріння, але його родина переїхала до Канади коли майбутньому програмісту було шість років. Бутерін є одним з співзасновників мережі Ethereum — найпотужнішого блокчейну, на якому працюють багато інших криптовалют. Нативна монета ETH є другою за капіталізацією у світі криптовалютою, після біткоїна, з оцінкою у понад $315 млрд.

Віталік Бутерін послідовно підтримує Україну й кілька разів відвідував нашу країну під час великої війни. У 2022 році він вже донатив на підтримку України $5 млн.