HSBC та Ant International перевірили як працюють трансакції на основі блокчейну

Один з найбільших банків у світі HSBC й фінансовий підрозділ Ant Group завершили тестування токенізованих трансакцій на базі блокчейну. Про це пише FinTechInsider з посиланням на Finextra.

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Компанії тестували міжбанківські транзакції на основі блокчейну в гонконзьких юанях в рамках. Це проєкт оптової цифрової валюти центрального банку Гонконгу (wCBDC), спрямований на сприяння розвитку токенізації в Гонконзі.

Рішення дозволяє компаніям досліджувати й тестувати варіанти використання токенів, включаючи розрахунки в токенах і токенізовані реальні активи.

«Останній тестовий кейс демонструє потенціал токенізованих депозитів у спрощенні управління корпоративними казначейськими рахунками в режимі реального часу», — сказав глобальний керівник відділу цифрових грошей HSBC Вінсент Лау.