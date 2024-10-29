Один з найбільших банків у світі HSBC й фінансовий підрозділ Ant Group завершили тестування токенізованих трансакцій на базі блокчейну. Про це пише FinTechInsider з посиланням на Finextra.
29 жовтня 2024, 16:34
HSBC та Ant International перевірили як працюють трансакції на основі блокчейну
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Компанії тестували міжбанківські транзакції на основі блокчейну в гонконзьких юанях в рамках. Це проєкт оптової цифрової валюти центрального банку Гонконгу (wCBDC), спрямований на сприяння розвитку токенізації в Гонконзі.
Рішення дозволяє компаніям досліджувати й тестувати варіанти використання токенів, включаючи розрахунки в токенах і токенізовані реальні активи.
«Останній тестовий кейс демонструє потенціал токенізованих депозитів у спрощенні управління корпоративними казначейськими рахунками в режимі реального часу», — сказав глобальний керівник відділу цифрових грошей HSBC Вінсент Лау.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі