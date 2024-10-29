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29 жовтня 2024, 16:11

JPMorgan починає судитися з клієнтами, які неправомірно отримали гроші через збій банкоматів

Американський банківський холдинг JPMorgan Chase почав подавати до суду на клієнтів, які нібито вкрали тисячі доларів із банкоматів, скориставшись технічним збоєм. Про це повідомляє CNBC.

Американський банківський холдинг JPMorgan Chase почав подавати до суду на клієнтів, які нібито вкрали тисячі доларів із банкоматів, скориставшись технічним збоєм.
Фото: AI

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Банк у понеділок подав позови щонайменше до трьох федеральних судів, націлившись на деяких осіб, які зняли найбільші суми у так званому «багу нескінченних грошей», що став вірусним на TikTok та інших соціальних платформах наприкінці серпня.

У справі в Х'юстоні фігурує чоловік, який заборгував JPMorgan $290 939 після того, як невідомий спільник вніс підроблений чек на суму $335 тисяч в банкомат, повідомляє банк.

«29 серпня 2024 року чоловік у масці вніс чек на $335 000 на рахунок відповідача у банку Chase. Після внесення чека відповідач почав знімати неправомірно отримані кошти», — зазначається у заяві банку.

JPMorgan, найбільший банк США за активами, розслідує тисячі можливих випадків, пов'язаних із «багом нескінченних грошей», хоча обсяг втрат, пов'язаних із ним, поки що не розголошується.

Попри зниження популярності паперових чеків через поширення цифрових платіжних систем, вони досі залишаються основним джерелом шахрайства, що призвело до втрат на суму $26,6 млрд у світі минулого року, згідно з Глобальним звітом про фінансові злочини від Nasdaq.

Епізод з «багом нескінченних грошей» підкреслює ризик того, що соціальні мережі можуть підсилювати вразливості, виявлені у фінансовій установі.

Наприкінці серпня в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких люди радіють, знімаючи пачки грошей із банкоматів Chase одразу після внесення підроблених чеків.

Зазвичай банки дозволяють доступ лише до частини суми чека до його обробки, що займає кілька днів. JPMorgan стверджує, що закрив цю прогалину через кілька днів після її виявлення.

Інші позови, подані в понеділок, розглядаються судами, зокрема в Маямі та Центральному окрузі Каліфорнії, і стосуються випадків, де JPMorgan стверджує, що клієнти заборгували банку суми від приблизно $80 000 до $141 000.

Більшість випадків, які досліджує банк, стосуються значно менших сум, за словами осіб, обізнаних із ситуацією, які побажали залишитися анонімними, оскільки йдеться про внутрішнє розслідування.

У кожному випадку, за даними JPMorgan, його служба безпеки зверталася до підозрюваних у шахрайстві з чеками, проте банк не отримав відшкодування за фальшиві чеки, що є порушенням договору про депозит, який клієнти підписують під час відкриття рахунку.

JPMorgan вимагає повернення викрадених коштів із відсотками та комісіями за овердрафт, а також компенсації витрат на адвокатів, а в деяких випадках і відшкодування збитків для покарання винних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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