Washington Post втратило 200 тисяч підписників після рішення не підтримувати кандидата у президенти

Газета Washington Post втратила 200 тисяч підписників після того, як її власник Джефф Безос заборонив підтримувати кандидатку в президенти Камалу Гарріс. Рішення обґрунтували прагненням до «незалежності видання». Про це пише National Public Radio.

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Співробітники газети повідомили, що після цього понад 200 тисяч людей скасували свої підписки на цифровий варіант видання. Загалом від Washington Post відмовились 8% читачів, які мали платну підписку.

Гендиректор видання Вілл Льюїс пояснив рішення не підтримувати жодного кандидата «поверненням до принципів», оскільки газета завжди позиціонувала себе як незалежна. Проте деякі співробітники сумніваються у такому поясненні.

У статті, опублікованій у WP ввечері того ж понеділка, Безос визнав, що рішення було ухвалене несвоєчасно: «Це стало результатом недосконалого планування, а не навмисної стратегії», — зазначив він.

У результаті за останні кілька днів з газети звільнилися двоє колумністів, а двоє редакторів вийшли з редакційної колегії.