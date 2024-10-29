Засновник власника TikTok ByteDance став найбагатшою людиною Китаю

Засновник ByteDance, яка володіє платформою TikTok, Чжан Імін став найбагатшою людиною Китаю з особистим статком у $49,3 млрд, згідно з щорічним списком Hurun China Rich List, пише Reuters .

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Деталі

41-річний Чжан, який пішов з посади виконавчого директора ByteDance у 2021 році, став 18-ю людиною, яка була визнана найбагатшою людиною Китаю за 26 років з моменту публікації Hurun China Rich List.

Він обігнав магната бутильованої води Чжун Шаншаня, який опустився на друге місце, оскільки його статки впали на 24% до 47,9 мільярдів доларів.

Третє місце в списку зайняв засновник Tencent Поні Ма ($44,4 млрд), в той час, як Колін Хуан, засновник PDD Holdings ($34,5 млрд) опустився на четверте місце з третього минулого року. Хоча платформи електронної комерції його компанії, орієнтовані на знижки, Pinduoduo та Temu, продовжують демонструвати стійке зростання доходів.

На пʼятому місці опинився підприємець Хе Сянцзянь разом із родиною ($33,1 млрд), він володіє одним з найбільших у світі виробників побутової техніки Midea Group.

Скорочення кількості мільярдерів

Загалом кількість мільярдерів у списку зменшилась на 142 до 753 осіб, скоротившись більш ніж на третину порівняно з піковим значенням 2021 року.

Це повʼязано із репресіями уряду, слабкістю деяких секторів економіки та депресією на фондових ринках.

«Економіка Китаю та фондові ринки пережили важкий рік», — сказав голова Hurun Report Руперт Хугеверф.

Найбільш різке падіння статків відбулося в секторі нерухомості Китаю, додав він, тоді як споживча електроніка явно зростає швидкими темпами, засновник Xiaomi Лей Цзюнь цього року збільшив свій статок на 5 мільярдів доларів.