Intel інвестує $300 млн у завод у Китаї

Intel розширить свою базу з упаковки та тестування чіпів, демонструючи відданість материковому ринку попри недавній заклик підтримуваної Пекіном групи з кібербезпеки перевірити продукцію компанії. Про це повідомляє Yahoo Finance.

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На додаток до розширення потужностей з упаковки та тестування серверних чіпів, підприємство створить «центр рішень для клієнтів, який підвищить ефективність місцевого ланцюжка поставок, розширить підтримку китайських клієнтів та покращить час реагування», повідомила Intel China у понеділок у своєму акаунті у WeChat.

Intel вкладе $300 млн у свій місцевий підрозділ Intel Products для підтримки розширення, йдеться у повідомленні.

Запущений в 2003 році завод Intel в Ченду відповідає за упаковку та тестування більш ніж половини процесорів для ноутбуків, що поставляються компанією по всьому світу. Упаковка та тестування — це заключний етап виробництва напівпровідників, що забезпечує якість та надійність продукції.

Підприємство відіграє важливу роль у глобальному ланцюжку поставок Intel, а Ченду забезпечує «сприятливе» ділове середовище, яке відкриває шлях для «стабільного зростання» компанії, заявив генеральний директор Intel Патрік Гелсінгер під час свого візиту минулого року.