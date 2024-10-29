США обмежили інвестиції у технології подвійного призначення Китаю

Адміністрація Джо Байдена 28 жовтня завершила розробку правил , що обмежують інвестиції США та технічну допомогу в розробці Китаєм передових технологій військового призначення.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Нові правила, покликані обмежити інвестиції в такі технології Китаю та деяких інших країн, опубліковано на сайті Мінфіну США.

Правила, спрямовані на підтримку трьох секторів США: напівпровідників та мікроелектроніки, квантових обчислень, а також штучного інтелекту.

Адміністрація президента заявляє, що ці технології є «основою для наступного покоління військових, кібербезпечних, розвідувальних операцій».

Чинні правила США обмежують експорт таких продуктів до Китаю та інших потенційних противників, яких адміністрація називає «країнами, які викликають занепокоєння».

Читайте: США готують нові правила для інвестування у технологічний сектор Китаю

Ці правила набудуть чинності 2 січня та забороняють фінансування США деяких підприємств та вимагають від американців повідомляти про свою участь у них.

Основна мета — не допустити, щоб Китай користувався «невловимими вигодами», які, як вважається, приходять із фінансовою підтримкою США, включаючи «покращене становище та популярність, управлінську допомогу, інвестиції та мережі талантів, доступ до ринків».