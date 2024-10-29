Нова пошта вийшла на ринок Нідерландів

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Замовлення доставки з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур'єром для відправки.

Надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.