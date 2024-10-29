Нідерланди стали шістнадцятою країною, де почали працювати Нова пошта з власною кур'єрською доставкою. Про це йдеться у повідомленні компанії.
29 жовтня 2024, 13:10
Нова пошта вийшла на ринок Нідерландів
Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які послуги отримають клієнти
-
Замовлення доставки з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур'єром для відправки.
-
Надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.
-
Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.
Терміни доставки
- З України в Нідерланди — від 4 днів.
- По Нідерландах і до інших європейських країн — від 1 дня.
Тарифи
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1