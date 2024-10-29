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29 жовтня 2024, 12:48

Швеція виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад 60 мільйонів євро

Уряд Швеції має намір виділити Україні фінансову підтримку в розмірі 720 млн шведських крон (63 млн євро). Про це йдеться в повідомленні шведського уряду.

Уряд Швеції має намір виділити Україні фінансову підтримку в розмірі 720 млн шведських крон (63 млн євро).
Фото: pixabay.com

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Деталі

Фінансова підтримка включатиме 20 млн євро на підтримку промислової бази України, що ґрунтується на данській моделі, яка спрямована на підтримку закупівель в української промисловості.

Уряд Швеції вирішив уповноважити Агенцію оборонної техніки провести переговори й укласти угоду з Данією щодо пожертвування 20 млн євро на закупівлю оборонної техніки через українську оборонну промисловість для передання Україні, а також доручити Збройним силам Швеції перерахувати ці кошти Данії.

Уряд також має намір виділити близько 43 млн євро на низку чинних багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки Збройних сил України.

Приклади ініціатив, які можуть отримати підтримку, включають деякі з можливих коаліцій, що створюються в рамках Контактної групи з оборони України:

  • коаліція для бойових літаків, закупівля ракет для програми F-16 України;
  • коаліція для морської безпеки, навчання українських морських піхотинців;
  • коаліція з розмінування, закупівля обладнання для розмінування земель;
  • IT-коаліція, до складу якої нещодавно вступила Швеція, закупівля апаратного забезпечення для управління та зв’язку.

У межах цієї підтримки Швеція також зробить свій внесок у Фонд НАТО для України (NATO CAP), який займається закупівлею військового обладнання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
29 жовтня 2024, 12:49
#
Лучшеб помогли депутатов и прокуроров на фронт загнать.
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