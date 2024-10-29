Boeing залучив $21 млрд у рамках продажу акцій та боргових зобов'язань

Авіабудівна американська компанія Boeing залучила $21 млрд у рамках продажу акцій та боргових зобов'язань, що дозволило зміцнити її фінансове становище. Про це пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж акцій

Boeing продав 112,5 млн звичайних акцій $143 за штуку. Акції були оцінені зі знижкою близько 7,7% до ціни закриття п'ятниці $155,01 за штуку. Компанія також продала депозитарні акції на суму $5 млрд, які є 1/20 частиною обов'язкових конвертованих привілейованих акцій.

Нагадаємо

Boeing потребував капіталовкладень для підтримки інвестиційного рівня рейтингу та відновлення після затяжного страйку працівників.

Читайте: Boeing планує продати акції та облігації на $15 мільярдів

Очікується, що компанія витратить близько $4 млрд готівки у четвертому кварталі, що доведе її загальний відтік вільних коштів до $14 млрд за рік.