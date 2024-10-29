Авіабудівна американська компанія Boeing залучила $21 млрд у рамках продажу акцій та боргових зобов'язань, що дозволило зміцнити її фінансове становище. Про це пише Bloomberg.
29 жовтня 2024, 12:04
Boeing залучив $21 млрд у рамках продажу акцій та боргових зобов'язань
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Продаж акцій
Boeing продав 112,5 млн звичайних акцій $143 за штуку. Акції були оцінені зі знижкою близько 7,7% до ціни закриття п'ятниці $155,01 за штуку. Компанія також продала депозитарні акції на суму $5 млрд, які є 1/20 частиною обов'язкових конвертованих привілейованих акцій.
Нагадаємо
Boeing потребував капіталовкладень для підтримки інвестиційного рівня рейтингу та відновлення після затяжного страйку працівників.
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Очікується, що компанія витратить близько $4 млрд готівки у четвертому кварталі, що доведе її загальний відтік вільних коштів до $14 млрд за рік.
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Джерело: Мінфін
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