Курс валют на 29 жовтня: євро та долар в банках подорожчали на 6 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі додав 2 копійки, а у продажу 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,61 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,57−41,65, євро — 45,10−45,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,40−41,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,76−44,77 грн/євро.

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