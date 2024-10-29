Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1360 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 692 080 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 жовтня 2024, 8:10
Втрати ворога за 28 жовтня: ЗСУ відмінусували 1 360 російських окупантів
Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 692080 (+1360) осіб / persons,
- танків / tanks — 9129 (+9) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs — 18404 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 19917 (+45) од,
- РСЗВ / MLRS — 1241 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems — 984 (+0) од,
- літаків / aircraft — 369(+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 17939 (+72),
- крилаті ракети / cruise missiles — 2625 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 27749 (+89) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 3566 (+10)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі