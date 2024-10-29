Банки очікують зниження вартості депозитів — опитування НБУ

Обсяг фондування банків у третьому кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування , повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Очікування банкірів

Згідно із очікуваннями банків, у четвертому кварталі залучення зростатимуть за рахунок коштів населення, натомість обсяги залучень від бізнесу залишаться незмінними, а обсяг оптового фондування дещо зменшиться.

За даними регулятора, обсяг оптового фондування зростав чотири квартали поспіль, переважно в окремих великих фінустановах. Третина банків очікувала залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Зниження вартості депозитів

Середня вартість фондування в цілому знижувалася п’ять кварталів поспіль, вартість оптових залучень — другий квартал поспіль.

Банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у четвертому кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

Частка фондування у валюті збільшилася в половини банків, однак дві третини опитаних очікують зниження питомої ваги залучень в іноземній валюті в четвертому кварталі.

Строковість фондування не змінилася, однак, за очікуваннями банків, дещо знизиться в наступні 12 місяців.

Обсяг банківського капіталу

Загальний обсяг банківського капіталу за останні 12 місяців збільшився, про що зазначили близько 95% респондентів, водночас дві третини опитаних очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

З третього кварталу 2022 року респонденти називають прибутковість визначальним чинником, що зумовить збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому.

Чотири квартали поспіль респонденти зауважували про несуттєве зменшення вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців. Банки очікують збереження цієї тенденції й надалі.

Методика опитування