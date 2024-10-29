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29 жовтня 2024, 9:44

Банки очікують зниження вартості депозитів — опитування НБУ

Обсяг фондування банків у третьому кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Обсяг фондування банків у третьому кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом.
Фото: depositphotos

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Очікування банкірів

Згідно із очікуваннями банків, у четвертому кварталі залучення зростатимуть за рахунок коштів населення, натомість обсяги залучень від бізнесу залишаться незмінними, а обсяг оптового фондування дещо зменшиться.

За даними регулятора, обсяг оптового фондування зростав чотири квартали поспіль, переважно в окремих великих фінустановах. Третина банків очікувала залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Зниження вартості депозитів

Середня вартість фондування в цілому знижувалася п’ять кварталів поспіль, вартість оптових залучень — другий квартал поспіль.

Банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у четвертому кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

Частка фондування у валюті збільшилася в половини банків, однак дві третини опитаних очікують зниження питомої ваги залучень в іноземній валюті в четвертому кварталі.

Строковість фондування не змінилася, однак, за очікуваннями банків, дещо знизиться в наступні 12 місяців.

Обсяг банківського капіталу

Загальний обсяг банківського капіталу за останні 12 місяців збільшився, про що зазначили близько 95% респондентів, водночас дві третини опитаних очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

З третього кварталу 2022 року респонденти називають прибутковість визначальним чинником, що зумовить збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому.

Чотири квартали поспіль респонденти зауважували про несуттєве зменшення вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців. Банки очікують збереження цієї тенденції й надалі.

Методика опитування

Опитування про банківське фондування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їх частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
DmitriySEM
DmitriySEM
29 жовтня 2024, 10:23
#
Банки очікують зниження, а дефіцит гривни жене ставки вгору…
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