Alibaba виплатить понад $433 мільйони інвесторам, щоб врегулювати антипонопольну справу

Китайський технологічний гігант Alibaba погодився виплатити понад $433 мільйони інвесторам, щоб уникнути подальших тривалих і витратних судових розглядів. Причиною позову стали звинувачення компанії в монополізації ринку електронної комерції в Китаї. Про це пише Reuters.

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Інвестори стверджували, що Alibaba зловживала своїм домінуючим становищем, змушуючи продавців працювати виключно на своїй торговій платформі і забороняючи їм використовувати інші сервіси. Така поведінка, на думку позивачів, обмежила конкуренцію і завдала шкоди інтересам споживачів.

Хоча Alibaba категорично заперечує будь-які порушення антимонопольного законодавства, компанія вирішила піти на мирову угоду. Таке рішення було прийнято з метою уникнути ще більших фінансових витрат на судові процеси та потенційно негативного впливу на репутацію компанії.