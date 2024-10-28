Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» 60 млн грн

Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» близько 60 млн грн. Про це розповів фінансовий директор NOVA Петро Фоков на Ukrainian CFO Forum, передає Інтерфакс-Україна.

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Фоков уточнив, що наразі «Нова пошта» проводить закриті розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного в проспекті кола інституційних інвесторів, однак на вторинному ринку їх можуть купувати й фізичні особи.

«У нас є фізичні особи, але їх не так багато порівняно з банками, страховими, пенсійними фондами», — констатував він.

Фіндиректор групи Nova зазначив, що «Нова пошта» є одним із провідних емітентів гривневих облігацій в Україні і в січні 2023 року стала першим після початку повномасштабного російського вторгнення емітентом, хто відновив випуски.