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28 жовтня 2024, 18:37

Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» 60 млн грн

Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» близько 60 млн грн. Про це розповів фінансовий директор NOVA Петро Фоков на Ukrainian CFO Forum, передає Інтерфакс-Україна.

Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» близько 60 млн грн.

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Фоков уточнив, що наразі «Нова пошта» проводить закриті розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного в проспекті кола інституційних інвесторів, однак на вторинному ринку їх можуть купувати й фізичні особи.

«У нас є фізичні особи, але їх не так багато порівняно з банками, страховими, пенсійними фондами», — констатував він.

Фіндиректор групи Nova зазначив, що «Нова пошта» є одним із провідних емітентів гривневих облігацій в Україні і в січні 2023 року стала першим після початку повномасштабного російського вторгнення емітентом, хто відновив випуски.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
torn
torn
28 жовтня 2024, 18:47
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
+
0
RunK
RunK
28 жовтня 2024, 20:38
#
Бо Нова пошта не банк.
+
0
torn
torn
28 жовтня 2024, 20:57
#
Навіщо тоді вони отримали банківську ліцензію?
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