До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро зросло на 18 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
28 жовтня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 28 жовтня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 28 жовтня
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Закриття 28 жовтня
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Зміни
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41,30/41,33
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41,40/41,42
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10/9
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44,63/44,65
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44,81/44,82
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18/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,55 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,14 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,60, євро — 45,10−45,22 грн.
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Джерело: Мінфін
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